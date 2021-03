Höherer Väteranteil bei Elternzeit aber bundesweit hinten

Wiesbaden Mit 19,1 Prozent landet das Saarland beim Anteil von Vätern in Elternzeit im vergangenen Jahr zusammen mit Bremen auf dem letzten Platz bundesweit. Doch der Anteil wächst auch im Saarland in den vergangenen Jahren tendenziell, 2015 betrug er noch 15,3, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Insgesamt bezogen 18 574 Saarländer im Jahr 2020 die staatliche Leistung, 3550 Männer und 15 024 Frauen, insgesamt ein Zuwachs um knapp 340 im Vorjahresvergleich. Rund 5400 von ihnen entschieden sich für das Elterngeld Plus, das in der Regel monatlich niedriger ausfällt, dafür aber länger gezahlt wird. Bei Elterngeld plus sind bis zu 36 Bezugsmonate für beide Eltern zusammen möglich, beim Basiselterngeld 14 Monate.