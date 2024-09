Schienenverkehr Höhere Preise für Bahn-Trassen würden Millionen kosten

Die ab 2026 geplanten deutlich erhöhten Nutzungsgebühren für Schienen würden das Land Rheinland-Pfalz einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Die von der Gesellschaft InfraGo angedachte Erhöhung der sogenannten Trassenpreise für den Regionalverkehr um 23,5 Prozent würde mit 70 bis 75 Millionen Euro zu Buche schlagen, sagte die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) in Mainz. Dies falle in eine Zeit, in der der Personennahverkehr aufgrund stark gestiegener Personal- und Energiekosten ohnehin schon deutlich teurer geworden sei.