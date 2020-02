Höhere Inflationsrate in Rheinland-Pfalz

Ein Einkaufskorb mit Lebensmitteln steht in einem Laden. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Bad Ems Verbraucher in Rheinland-Pfalz haben im Februar deutlich mehr Geld für Fleisch, Obst und Energie ausgeben müssen als im Vorjahresmonat. Die Inflationsrate lag insgesamt bei 1,8 Prozent und damit etwas höher als noch im Januar, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte.



Demnach ist die Teuerungsrate auf ihrem zweithöchsten Stand innerhalb eines Jahres. Die Energiepreise seien im Vergleich zum Februar 2019 um 2,4 Prozent gestiegen. Strom kostete 6,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, und Gas verteuerte sich um 3,7 Prozent. Billiger war den Angaben zufolge Heizöl - hier gingen die Preise um 7,7 zurück.