Pandemie : Höhere Corona-Impfquote erwünscht: Studie macht Empfehlungen

Mainz Impfen ist der beste Weg aus der Pandemie. Aber die Impfquote könnte in Rheinland-Pfalz noch höher sein. Eine Studie gibt Empfehlungen.

Mangelndes Vertrauen in Politik, Justiz, Polizei, demokratische Institutionen, Medien und die Gesellschaft eint einer Studie zufolge die meisten ungeimpften Menschen in Rheinland-Pfalz. Rund 87 Prozent derjenigen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, werden demnach von Verschwörungsnarrativen oft auch mit antisemitischen Begleittönen beeinflusst. Das sagte Studienleiterin Jana Faus von der Berliner Agentur pollytix am Dienstag in Mainz. Nur eine Minderheit von etwa 13 Prozent sei noch für eine Spritze gegen das Coronavirus und damit eine Impfkampagne offen. Welche Schlüsse zieht die Landespolitik? Ein Überblick: