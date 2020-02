Höfken: Verhinderung der Schweinepest ist oberstes Ziel

Wildschweine laufen durch ein Gehege im Tierpark Arche Warder. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Neuhäusel Die Mainzer Umweltministerin Ulrike Höfken (Grünen) hat es als „oberstes Ziel“ bezeichnet, einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Rheinland-Pfalz zu verhindern. Aus wirtschaftlichen und aus Tierschutzgründen sei es wichtig, dass die schwere Virusinfektion nicht in hiesige Bestände von Haus- und Wildschweinen eingeschleppt werde, erklärte sie am Donnerstag vor einem geplanten probeweisen Aufbau eines mobilen Elektrozauns bei Neuhäusel im Westerwald.



Solche Abgrenzungen können bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest das betroffene Gebiet einzäunen oder etwa bei Bedarf auch an der Grenze zu Belgien errichtet werden.

Bislang hat das Umweltministerium nach eigener Auskunft 30 Kilometer mobilen Elektrozaun gekauft. Die Ausschreibung zum Kauf weiterer 60 Kilometer einer derartigen Absperrung laufe, ebenso die Ausschreibung für einen 40 Kilometer langen festen Zaun. Wo es beispielsweise in einem bergigen Wald in bestimmten Abschnitten nicht möglich ist, Zäune zu errichten, sollen nach den Angaben hochkonzentrierte Duftstoffe als Vergrämungsmittel ähnlich einem „Fäkalgeruch“ dazu beitragen, Wildschweine fern zu halten. Hinzu kommen weitere Maßnahmen wie Prämien für Proben toter Wildschweine und eine verstärkte Bejagung dieser Tiere.