Höfken und Lewentz besuchen Hochwassermeldezentrum am Rhein

Mainz Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) informieren sich heute (13.00 Uhr) über die Arbeit des Hochwassermeldezentrums in Mainz. Angesichts des Klimawandels und der damit bedingten Zunahme extremer Wetterereignisse seien Hochwasservorhersagen ein wichtiges Element der Vorsorge, erklärte das Umweltministerium.

In den für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden seien die Prognosen eine zentrale Informationsquelle. Die Daten des Hochwassermeldezentrums zum Pegel Mainz gehen zusammen mit anderen Messwerten am Rhein und an den Nebenflüssen in den Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz ein, der rund um die Uhr aktuelle Wasserstände im Internet anzeigt.