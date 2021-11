Höchststand der Hospitalisierungsrate in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in Rheinland-Pfalz haben den höchsten Stand seit ihrer regelmäßigen Erhebung Anfang September erreicht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Dienstag 4,23 Krankenhausaufnahmen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen gab es am Dienstag im Kreis Germersheim mit 691,3 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Danach folgen die Städte Neustadt an der Weinstraße (566,4) und Speyer (496,6) sowie der Rhein-Pfalz-Kreis (464,6). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 175,2 in der Stadt Trier.