Wasser Höchststände an Rhein, Mosel und Saar bald erreicht

Für den Pegel Koblenz am Mittelrhein sei demnach in den Mittagsstunden am Montag ein Höchststand von 5,80 Metern zu erwarten. Ab Mitte der Woche sei mit fallenden Wasserständen zu rechnen. Am Pegel Maxau zwischen dem rheinland-pfälzischen Wörth am Rhein und Karlsruhe (Baden-Württemberg) erwartet die Zentrale am Montag einen leichten Anstieg bis etwa 7,80 Meter. In Mainz ist am Montagmorgen ein Plateau von 5,37 Metern gemessen worden. Ab Dienstag oder Mittwoch sollen die Pegel auch in Maxau und Mainz kontinuierlich fallen.