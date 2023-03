Erhebung Höchster Krankenstand von AOK-Versicherten im Jahr 2022

Der Auswertung zufolge sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland im März 2020 rund 30 Prozent aller erwerbstätigen AOK-Versicherten in Rheinland-Pfalz mindestens einmal im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung für die Arbeit ausgefallen. Das entspricht in absoluten Zahlen 82.000 von insgesamt 290.000 durchgehend erwerbstätigen AOK-Versicherten in dem Bundesland.