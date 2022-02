Höchste Zahl von Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Ein Helfer verarbeitet eine Probe für einen Corona-Schnelltest. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz als auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag ihren bisher höchsten Stand erreicht. Die Gesundheitsämter registrierten 10 515 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 1137,4. Am Montag waren es 1109,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die Zahl der gleichzeitig infizierten Menschen stieg auf 129.178. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100 000 Einwohner - nahm von 5,49 auf 5,80 zu. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten erhöhte sich um 7 auf 4841.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Dienstag in der Stadt Worms mit 1924,3. Danach folgten Kreis Kaiserslautern (1693,9) und Stadt Kaiserslautern (1461,9) sowie der Kreis Alzey-Worms (1438,2). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 559,0 im Kreis Kusel.

