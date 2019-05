Höchste Wahlbeteiligung im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Ein Wahlbrief wird in eine Urne gesteckt. Foto: Ralf Hirschberger/Archivbild.

Mainz Die Bürger im Saarland und in Rheinland-Pfalz haben sich im Vergleich der Bundesländer am stärksten an der Europawahl beteiligt. In Saarland waren es 66,4 und in Rheinland-Pfalz 64,9 Prozent, wie aus einer Analyse des Landeswahlleiters vom Montag hervorgeht.

Im Vergleich zur letzten Europawahl 2014 stieg die Wahlbeteiligung im Saarland um 12,3 Prozentpunkte, in Rheinland-Pfalz um 7,9.