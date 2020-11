Höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft für Letzel

Mainz Der Mainzer Arbeitsmediziner Stephan Letzel ist mit der Paracelsus-Medaille der Bundesärztekammer, der höchsten Ehrung der deutschen Ärzteschaft, ausgezeichnet worden. Er habe sich um die Arbeitsmedizin, die Förderung des Gesundheitswesens, den Berufsstand der deutschen Ärzteschaft sowie um das Gemeinwohl in der Bundesrepublik Deutschland in ganz besonderer Weise verdient gemacht, teilte die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz am Freitag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Letzel ist seit 2001 Direktor des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Seit 2011 leitet er zudem das Institut für Lehrergesundheit. „Mit dem Institut konnten deutschlandweit anerkannte Standards gesetzt werden“, hieß es in der Mitteilung. „Im Ländervergleich hat Rheinland-Pfalz hierdurch eine Spitzenposition in der arbeitsmedizinischen Betreuung im Schulbereich eingenommen.“