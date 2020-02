Hochzeitstag mit Schreckschusswaffe: Strafverfahren

Remagen Weil er am Hochzeitstag einer Verwandten in die Luft geschossen haben soll, muss sich ein 59-Jähriger einem Strafverfahren stellen. Der Mann habe in Remagen aus einer Menschengruppe heraus zur Feier des Tages mehrmals eine Schreckschusswaffe abgefeuert, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa