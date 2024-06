Unwetter Hochwasserschäden: Saar-Kommunen fordern Bundeshilfen

Die versprochenen Hilfen des Landes allein werden laut Verband nicht reichen, um die Schäden zu beseitigen und gleichzeitig massiv in Hochwasserschutz und in notwendige Klimaanpassungsmaßnahmen zu investieren. Die Landesregierung hat den Städten und Gemeinden ein finanzielles Sofortprogramm in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro aus Bedarfszuweisungen für 2024 und 2025 zugesagt.