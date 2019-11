Hochwassermeldedienst wird in Mainz zentralisiert

Der Campingplatz gegenüber dem Deutschen Eck an Rhein und Mosel ist vom Hochwasser überflutet. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische Hochwassermeldedienst wird seinen Sitz in Zukunft nur noch in Mainz haben. Die fortschreitende technologische Entwicklung macht eine Zentralisierung erforderlich, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte.

Bisher gab es drei Meldezentren im Land: für die Mosel in Trier, für Nahe, Lahn und Sieg in Koblenz und für den Rhein in Mainz. Die ersten beiden werden in den kommenden Wochen abgelöst. Personal soll nach Angaben des Ministeriums aber nicht abgebaut werden.

Der Hochwassermeldedienst wird ab 1. Dezember vom Landesamt für Umwelt (LfU) betrieben. Das Team des LfU in Mainz konzentriere umfangreiches Expertenwissen für die immer komplexer werdenden Vorhersagesysteme, wird Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) in der Mitteilung zitiert.