Hochwassergefahr in Saarbrücken: Autobahn nicht gesperrt

Saarbrücken Nach dem Anstieg des Saar-Pegels in Saarbrücken durch starken Regen in der Region hat die Polizei eine vorläufige Entwarnung gegeben. Es sehe nicht danach aus, dass die Autobahn A620 gesperrt werden müsse, sagte eine Sprecherin am frühen Freitagmorgen.



Von dpa

Der Pegel sinke wieder. Allerdings werde am Morgen der Verkehrsdienst noch einmal vor Ort sein und endgültig entscheiden.

Ausgelöst durch starken Regen in der Region war die Saar am Donnerstagabend etwa einen Meter über den Normalpegel gestiegen, hatte die Polizei mitgeteilt. Die am Fluss entlang laufende Autobahn A620 war deshalb von einer Überschwemmung bedroht gewesen.