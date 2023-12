Wetter Hochwasser: Weiterhin Einschränkungen für Rhein-Schifffahrt

Mainz · Auf dem Rhein kommt es wegen Hochwassers weiter zu Einschränkungen für den Schiffsverkehr. An den Pegeln Speyer, Worms, Mainz, Oestrich, Bingen, Kaub, Koblenz, Andernach und Oberwinter sei die Hochwassermarke I überschritten, teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) in Bonn am Dienstag mit.

Dazu gehört zum Beispiel eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Die Hochwassermarke II, ab der Schiffe nicht mehr verkehren dürfen, wurde an keinem Pegel überschritten. An der Mosel und der Saar gibt es keine Einschränkungen. Nach dem durch Regen und Tauwetter entstandenen Hochwasser fallen die Wasserstände im Rhein derzeit. Wegen des angekündigten Regens könnte es ab Donnerstag jedoch „zu einem allmählichen Wiederanstieg der Wasserstände kommen", wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz mitteilte.

