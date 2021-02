Hochwasser steigen vorerst weiter: Bald Rückgang erwartet

Mainz Das Hochwasser am Ober- und Mittelrhein in Rheinland-Pfalz steigt vorerst größtenteils weiter. Bezogen auf Mittwochmorgen (3.2.) allerdings geht das Hochwassermeldezentrum Rhein nach Mitteilung vom Montag wieder überwiegend von fallenden Pegelständen aus.

An der Mosel sollte sich der Pegelstand Trier am Montag laut der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz ebenfalls noch bis etwa 7,90 Meter erhöhen - und am Dienstag zunächst wieder fallen. Am Pegel Cochem wurden am Montag und Dienstag stagnierende Wasserstände zwischen 6,75 und 6,90 Metern erwartet. Ein Pegelstand ist eine relative, von einem willkürlich festgelegten Punkt aus gemessene Wasserhöhe. Der Deutsche Wetterdienst sagte am Montag weiteren Regen in der neuen Woche voraus.