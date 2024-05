Hochwasser Hochwasser-Lage: Aufräumarbeiten laufen weiter

Nach dem Hochwasser in weiten Teilen des Saarlands und auch in Rheinland-Pfalz gehen die Betrachtung der Schäden und erste Aufräumarbeiten am Sonntag vielerorts weiter. Im Verlauf des Samstags meldeten viele Kommunen und Kreise, dass sich die Hochwasserlage beruhige. Für die Schadenseinschätzung sei es allerdings schlicht noch zu früh, erklärte eine Sprecherin des Landkreises Trier-Saarburg.