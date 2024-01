Regierung Hochwasser-Konzepte im Saarland nahezu vollständig

Die Meldeketten und die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts und unterschiedlichen Organisationen hätten dabei ausgezeichnet funktioniert. Dadurch sei die Hochwasserlage im Saarland „abgestimmt, zielgerichtet und kontrolliert“ abgearbeitet worden. In Zukunft will man diesen Informationsaustausch laut Jost noch weiter verbessern. „Zu wissen, worauf es ankommt, und vor der Krise Köpfe zu kennen, ist genauso wichtig, wie das Material vorzuhalten, das in den kommenden Jahren den Herausforderungen gerecht wird, und damit umgehen zu können.“