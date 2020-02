Hochwasser in Koblenz: Weiterhin kleinere Einschränkungen

Feuerwehrleute bauen am Rheinufer des Stadtteils Neuendorf eine mobile Hochwasserschutzmauer auf. Foto: Thomas Frey/dpa.

Koblenz/Aach In der Region Koblenz müssen die Menschen wegen des vielen Wassers auch am Donnerstagmorgen noch mit Einschränkungen rechnen. Teile der Bundesstraßen 42 und 49 waren wegen des Hochwassers an Rhein und Mosel weiter gesperrt.



Auch mehrere kleinere Straßen seien nach wie vor von Sperrungen betroffen, hieß es von der Polizei am frühen Morgen. Zwischenfälle gab es demzufolge nicht.

Vorsorglich hatte die Feuerwehr in den Koblenzer Stadtteilen Neuendorf und Wallersheim Abschnitte einer mobilen Hochwassermauer aufgebaut. Der Wasserstand der Mosel geht bereits seit Mittwoch wieder zurück. Der Pegel des Rheins erreichte in der Nacht auf Donnerstag einen Höhepunkt von 6,68 Metern. Den Voraussagen des Hochwassermeldedienstes zufolge dürfte er ab den Morgenstunden wieder fallen. Der Normalwert liegt bei 2,30 bis 2,50 Metern.

Nachdem die Stadtautobahn in Saarbrücken wegen den Wassermassen der Saar zwei Tage gesperrt war, wurde die Sperrung in der Nacht auf Donnerstag wieder aufgehoben.

In der Gemeinde Aach im Kreis Trier-Saarburg, die in der Nacht zum Dienstag überschwemmt worden war, hatte sich die Lage am Mittwoch normalisiert. Der Bach habe am Vorabend wieder abfließen können: Der Ort sei wieder frei von Wasser, sagte Ortsbürgermeisterin Claudia Thielen am Mittwoch.