Regierung Hochwasser im Saarland: Hohe Straßenschäden

Im Saarland hat das Pfingst-Hochwasser nach Angaben von Umwelt- und Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) „massive Schäden“ in der öffentlichen Infrastruktur angerichtet - etwa durch Überflutungen, Erd- und Hangabrutsche sowie vereinzelte Unterspülungen der Fahrbahn. Allein für den Bereich der Landesstraßen rechne der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) vorsichtig mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 11,5 Millionen Euro, sagte sie am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken. Für die Bundesstraßen werde die Summe auf rund 2,9 Millionen Euro beziffert.