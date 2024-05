Naturkatastrophe Hochwasser-Folgen: Saar-Regierung prüft Nachtragshaushalt

Das Saarland werde „die längst gebotene“ Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 20. Juni auf die Tagesordnung setzen und im Bundesrat am 14. Juni einen Antrag einbringen, sagte Rehlinger. Der Bundesjustizminister sei seit vielen Monaten aufgefordert, dafür einen Entwurf vorzulegen. „Ich sage es in aller Deutlichkeit: Wir nehmen jetzt beachtliche Landesmittel in die Hand, um private Schäden abzumildern, weil der Bundesjustizminister nicht gehandelt hat. Ich halte das für inakzeptabel.“