Hochwasser behindert Rhein-Schifffahrt

Eine Hochwasserabsperrung steht am Rheinufer. Foto: Oliver Berg/dpa.

Koblenz/Aach Das Rhein-Hochwasser schränkt nun auch die Schifffahrt in Rheinland-Pfalz ein. Der höchste Wasserstand am Zusammenfluss von Rhein und Mosel in Koblenz wird laut Hochwassermeldezentrum Rheinland-Pfalz an diesem Donnerstag (6.



Februar) erwartet. An den Pegeln Speyer und Worms dagegen könnten die Scheitel schon im Laufe des Mittwochs erreicht werden - das in den vergangenen Tagen regenreiche Wetter hat sich beruhigt.

Die Hochwassermarke I für die Schifffahrt ist an den Pegeln Maxau bis Speyer, Worms bis Mainz, Bingen bis Kaub, Koblenz, Andernach und Oberwinter überschritten. Schiffe dürfen hier daher nur noch höchstens 20 Kilometer pro Stunde und lediglich in der Mitte der Fahrrinne mit eingeschaltetem Sprechfunk fahren. Bei Koblenz hielt das Hochwassermeldezentrum auch ein geringfügiges Überschreiten der Hochwassermarke II von Mittwochnachmittag bis Donnerstag für möglich: Dann dürften dort Schiffe in dieser Zeit gar nicht mehr fahren.

Für die Mosel, die erheblich über die Ufer getreten war, kündigte das Hochwassermeldezentrum fallende Wasserstände im Laufe des Mittwochs an. Auch die Wasserspiegel von Nahe und Glan sanken inzwischen wieder.