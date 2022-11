Regierung : Hochwasser-App „Meine Pegel“ auch in Luxemburg verfügbar

Luxemburg Die App „Meine Pegel“ mit Informationen zu Wasserständen und Hochwasser ist nun auch in Luxemburg nutzbar. Benutzer könnten individuell für die in der App verfügbaren Pegel einen Wasserstand festlegen, ab dem sie informiert werden wollen, teilte das Wasserwirtschaftsamt am Montag in Luxemburg mit.

Das sei wichtig, weil jedes Haus oder Gebäude unterschiedlich schnell betroffen sein könnte. Eine rechtzeitige Benachrichtigung helfe, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, hieß es in einer Mitteilung.

Bisher informiert im Internet die Homepage inondations.lu in Echtzeit über die Wasserstände an 36 luxemburgischen Pegeln. Bei Hochwasser werden dort Berichte und Vorhersagen des Wasserstands veröffentlicht.

Die App „Meine Pegel“ sei eine nichtkommerzielle und im Auftrag von öffentlichen Behörden entwickelte App, die als ergänzende Informationsquelle diene. Die App sei seit einigen Jahren in Deutschland verfügbar und enthalte neben Pegeln in Deutschland und Luxemburg auch Pegel in den Niederlanden und in der Schweiz.

