Hochwasser an Saar und Mosel auf vorläufigem Höchststand

Mainz/Trier Kräftige Niederschläge lassen die Flüsse im Land anschwellen. Die Schifffahrt auf der Mosel ist gesperrt. Auch Straßen sind überschwemmt. Bereits am Wochenende ist aber wieder Entspannung in Sicht.

Das Hochwasser an Saar und Mosel hat einen vorläufigen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums in Mainz wurde am Samstag in Trier ein Pegelstand von 7,78 Meter gemessen - das sind gut vier Meter über dem mittleren Wasserstand. Die Experten gehen davon aus, dass die Wasserstände von beiden Flüssen in den kommenden Tagen leicht fallen. An der Sauer geht das Hochwasser bereits seit Freitagabend zurück. Die Schifffahrt auf der Mosel blieb nach Angaben der Trierer Wasserschutzpolizei jedoch eingestellt.