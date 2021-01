Hochwasser an Rhein, Mosel und Sieg

Eine Warnbake steht vor der überschwemmten Uferstraße (B53) in Ürzig an der Mosel. Foto: Harald Tittel/dpa

Mainz In Koblenz werden Sandsäcke ausgegeben und mobile Schutzwände aufgebaut. Am Zusammenfluss von Rhein und Mosel soll der Wasserstand noch bis Montag steigen. Auf der Nister, einem Zufluss der Sieg, kentert ein Schlauchboot mit vier Männern.

Ergiebige Regenfälle haben am Samstag dazu geführt, dass das Hochwasser an Rhein, Mosel und Sieg weiter gestiegen ist. Auf dem Oberrhein wurde die Schifffahrt in der Höhe von Wörth und Karlsruhe voraussichtlich bis Montag eingestellt, nachdem am Pegel Maxau die Hochwassermarke II überschritten worden war. Weiter flussabwärts, zwischen Speyer und Köln, erwartete das Hochwassermeldezentrum in Mainz am Samstag einen Anstieg auf die Hochwassermarke I - dann müssen Schiffe eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern einhalten und möglichst in der Mitte des Fahrwassers bleiben.

Der Pegel in Speyer erreichte am frühen Nachmittag einen Stand von 6,48 Metern - für Sonntag erwartet das Hochwassermeldezentrum in Mainz einen Höchststand von 7,80 Metern. Beim letzten großen Hochwasser im Mai 1999 waren es 8,55 Meter. In Koblenz wurden am Samstag 5,22 Meter registriert. Die Hochwassermarke II liegt bei 6,50 Metern. Bis Montag werden dort 7,30 Meter erwartet.

Die Stadt begann am Samstag mit Schutzvorkehrungen in Neuendorf und Wallersheim, zwei Stadtteilen unterhalb des Deutschen Ecks, wo die Mosel in den Rhein fließt. In Wallersheim wurden nach Angaben der Stadt Sandsäcke ausgegeben. In Neuendorf wurden die Durchgänge einer mobilen Schutzwand geschlossen, gleichzeitig begann der Aufbau eines weiteren Abschnitts der Schutzwand. Auch auf der rechten Rheinseite, in Ehrenbreitstein, wurde entschieden, ein Schutztor zu schließen. An den Flussufern wurden Halteverbotszonen kontrolliert. Wenn die Besitzer dort abgestellter Autos nicht erreicht werden, sollen die Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich geschleppt werden.

Auch an der Mosel erwartete der Hochwassermeldedienst weiter steigende Wasserstände. In Trier wurden am Samstag 7,55 Meter gemessen. Bis Sonntag wird ein Höchststand von 8,25 Metern erwartet. In Reil und Ürzig (Bernkastel-Wittlich) wurden Uferstraßen überflutet.

Während das Wasser von Nahe und Lahn nur langsam stieg, gab es an der Sieg einen starken Anstieg. Am Pegel Eitorf, bereits in Nordrhein-Westfalen gelegen, wurden am Samstag 3,52 Meter registriert. An den Zuflüsse der Sieg begannen die Wasserstände aber bereits wieder zu senken.

Auf einem dieser Zuflüsse, der Nister, kenterte in der Nacht zum Samstag ein Schlauchboot mit vier Männern. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte wegen des Hochwassers eine starke Strömung, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Drei Männer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, der vierte Mann blieb unverletzt. „Das Schlauchboot konnte nicht mehr gesichtet werden“, teilte die Polizei mit, „und befindet sich vermutlich auf dem Weg zum Rhein.“