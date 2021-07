Pipeline unterbrochen : Wegen Hochwasser: Am Flughafen Luxemburg wird vor den Ferien das Kerosin knapp (Update)

Auch Luxemburg wurde heftig vom Hochwasser getroffen. Etliche Orte standen am Donnerstag unter Wasser. Viele Straßen sind gesperrt. Das Luxemburger Transportministerium nennt als Grund, dass die sogenannte Nato-Pipeline bei Echternacherbrück zerstört sei. Dem widerspricht aber die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm.

Flughafen Luxemburg: Kerosinversorgung durch Hochwasser in Gefahr

Auswirkungen hat die Flutkatastrophe auch auf den Flughafen Luxemburg, von dem aus zum Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz an diesem Wochenende vermutlich etliche Menschen aus der Region in Urlaub fliegen werden. Die Kerosinversorgung für die von dort startenden Flugzeugen ist in Gefahr. Grund dafür ist, laut luxemburgischen Transportministeriums, dass am Donnerstag bei Echternacherbrück (Eifelkreis Bitburg-Prüm) die sogenannte Nato-Pipeline zerstört worden sei. Durch Überflutung sei ein Ventil beschädigt worden. Das, so das Ministerium, habe dazu geführt, dass die Kerosinversorgung unterbrochen wurde. Die Einsatzleitung des Eifelkreises Bitburg-Prüm widerspricht nun dieser Darstellung. „Meldungen luxemburgischer Medien, die über ein Leck der Nato-Pipeline in Höhe von Echternacherbrück berichtet hatten, können nicht bestätigt werden“, teilte Kreisbeigeordneter Rudi Rinnen mit. Auf Feuerwehranfrage habe die Fernleitungsbetriebsgesellschaft, die die Pipeline betreibt, mitgeteilt, dass keine Beschädigungen festgestellt werden konnten. Es komme allerdings an vielen Flughäfen zu Einschränkungen bezüglich der Kerosinversorgung, da durch den hochwasserbedingten Stromausfall die Pumpstationen teilweise ausgefallen sind, heißt es in der Mitteilung der Bitburg-Prümer Kreisverwaltung. Der starke Geruch nach Heizöl in Echternacherbrück lasse sich durch Verunreinigungen aufgrund der Hochwasserlage im Eifelkreis erklären.