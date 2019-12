Hochstraße Süd: Eilantrag abgelehnt, Abrissbeginn im Februar

Rote Netze sind an der Unterseite der Hochstraße Süd angebracht. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Neustadt/Ludwigshafen Pendler in und um Ludwigshafen stöhnen wegen der Sperrung der maroden Hochstraße Süd. Die Stadt will den Abriss eines Teilstücks schnell voranbringen und kündigt den Beginn für Februar an. Möglich macht das wohl auch ein aktuelles Gerichtsurteil.

Im Fall der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen hat ein Gericht einen Eilantrag gegen das Fällen von 14 Bäumen nahe der Verkehrsverbindung als unzulässig abgelehnt. Die Stadtratsfraktion „Grüne und Piraten“ sei nicht befugt, das Eilverfahren zu führen, teilte das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag mit (4 L 1346/19.NW).

Die Stadtverwaltung kündigte an, dass der Abriss des maroden Teilstücks der Hochstraße im Februar beginnen soll. Die Baustelle dazu soll im Januar eingerichtet werden. Weitere Details über die abschnittsweisen Demontage wolle Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an diesem Freitag mitteilen, hieß es. Mit dem Fällen von 14 Platanen will die Stadt den Abriss vorbereiten. Die Trasse war Ende August wegen Rissen in der Konstruktion gesperrt worden.

Die Stadtratsfraktion „Grüne und Piraten“ teilte am Donnerstag mit, sie respektiere das Urteil und werde keine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz einlegen. Man bedauere das Fällen der Bäume, sagte ein Sprecher. Die Fraktion appelliere an die Stadtverwaltung, transparent und bürgernah zu informieren. Die Kommune wollte den Richterspruch aus Neustadt nicht kommentieren.

Das Gericht urteilte, dass die Fraktion „auf die rechtliche Wahrnehmung der ihr eingeräumten organschaftlichen Befugnisse im Innenverhältnis zur Stadt Ludwigshafen beschränkt“ sei. In Bezug auf das Untersagen von Baumfällungen stehe ihr keine eigene Rechtsposition zu.