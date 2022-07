Wetter : Hochsommerlicher Sonntag: Regnerischer Start in neue Woche

Bäume werfen in der Morgensonne lange Schatten auf ein Feld. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach Vor einem durchwachsenen Start in die neue Woche sagen die Meteorologen für Sonntag noch einmal Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und im Saarland voraus. Es bleibt hochsommerlich bei Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

Regen wird nicht erwartet. Der Himmel bleibt in der Nacht zum Montag den Angaben nach meist klar, die Werte sinken auf 20 bis 16 Grad.

Die neue Woche startet der Vorhersage zufolge in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst sonnig, am Montagmittag ziehen dann aber dichtere Wolken von Westen auf. Ab dem Nachmittag müsse mit Schauern und Gewittern mit Starkregen gerechnet werden - bei Höchsttemperaturen zwischen 28 und 33 Grad. In Gewitternähe seien auch Sturmböen möglich.

(dpa)