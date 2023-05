Hochschulrektorenkonferenz Hochschulrektorenkonferenz: Rosenthal ist neuer Präsident

Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sieht in der Wahl von Rosenthal ein Beleg für dessen bundesweit hohe Reputation als Wissenschaftler und Wissenschaftsmanager. „Für die notwendige Stärkung des deutschen Wissenschaftssystems ist er der richtige Mann an der richtigen Stelle“, teilte Tiefensee mit. Zugleich verliere Thüringen mit Rosenthal aber auch einen wichtigen Protagonisten und Architekten des Wissenschaftsstandorts Jena. Rosenthal werde aber in der Übergangsphase bis zur Wahl eines Nachfolgers als Universitätspräsident noch tatkräftig an den laufenden Initiativen mitarbeiten, hieß es.