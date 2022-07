Regierung : Hochschulreform kommt voran: Reicht das Geld?

Mainz Die Strukturreform der Universitäten in Rheinland-Pfalz ist in Deutschland ohne Beispiel. Die Hochschulen klagen aber, das Geld reiche dafür nicht. Minister Hoch ist zuversichtlich.

Die aus der Strukturreform hervorgegangenen Universitäten Koblenz und Kaiserslautern-Landau können voraussichtlich mit mehr Geld rechnen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir alles das, was wir mit den Hochschulen besprochen haben, auch in den nächsten Jahren gut aufs Gleis setzen, so dass wir starke Hochschulstandorte haben“, sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Einzelheiten nannte der Minister aber nicht und verwies darauf, dass der Doppelhaushalt 2023/24 im September im Kabinett verabschiedet und im Oktober in den Landtag eingebracht werden soll.