Hochschulen : Hochschule Koblenz: Energiesparen beschäftigt den Landtag

Koblenz Der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis hat einen Beschluss der Hochschule Koblenz kritisiert, aus Energiespargründen den Lehrbetrieb in Präsenz zeitweise auszusetzen. Er habe großes Verständnis, wenn Studierende dagegen protestierten, sagte Fernis am Mittwoch im Landtag von Rheinland-Pfalz.

Studierende dürften nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie jetzt nicht die Leidtragenden in der Energiekrise sein. Fernis appellierte an die Hochschulen, andere Lösungen zu finden.