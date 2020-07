Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt die Hochmoselbrücke am ersten Tag nach der Verkehrsfreigabe im November 2019. Das 1,7 Kilometer lange und bis zu 160 Meter hohe Bauwerk ist die größte Brücke, die sich in letzter Zeit in Europa im Bau befand. Sie ist eine der höchsten Brücken Deutschlands. Foto: dpa/Thomas Frey