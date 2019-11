Nach acht Jahren Bauzeit : Hochmoselbrücke mit neuer Straße wird heute für Verkehr freigegeben

Zeltingen-Rachtig Nach rund acht Jahren Bauzeit ist es soweit: Die riesige Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig wird heute für den Verkehr freigegeben.

Mit der „Jungfernfahrt“ der Politiker geht das aktuell größte Brückenbauprojekt in Europa zu Ende. In Deutschland ist der Riese die Nummer zwei: Die Kochertalbrücke (maximal 185 Meter) in Baden-Württemberg ist noch höher. Zur Verkehrsfreigabe sind alle interessierten Bürger eingeladen.