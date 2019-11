Hochmoselbrücke mit neuer Straße ab heute frei für Verkehr

Zeltingen-Rachtig Nach rund acht Jahren Bauzeit ist es soweit: Die riesige Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig wird heute für den Verkehr freigegeben. Als Erste werden nach einem Festakt Politiker im Konvoi über die 1,7 Kilometer lange und bis zu 160 Meter hohe Brücke fahren.

Mit der „Jungfernfahrt“ der Politiker geht das aktuell größte Brückenbauprojekt in Europa zu Ende. In Deutschland ist der Riese die Nummer zwei: Die Kochertalbrücke (maximal 185 Meter) in Baden-Württemberg ist noch höher. Zur Verkehrsfreigabe sind alle interessierten Bürger eingeladen.