Hochdruckzonen sorgen weiterhin für spätsommerliches Wetter

Offenbach Das spätsommerliche Wetter der vergangenen Tage hält auch die kommende Woche an. Dabei steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) tagsüber auf bis zu 28 Grad.

Selbst in den Hochlagen werden 23 Grad erwartet. „Hoch „Hermelinde“ bestimmt auch in den nächsten Tagen unser Wetter“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.