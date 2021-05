Hoch Waltraud bringt bis zu 26 Grad und viel Sonne

Offenbach Hoch Waltraud bringt Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein paar sommerliche Tage mit Temperaturen bis zu 26 Grad. Am Mittwochabend kann es wieder Schauer und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag vorhersagte.

Der DWD stellt an diesem Montag seine Frühjahrsbilanz vor, am Dienstag (1. Juni) ist für die Meteorologen Sommeranfang.

Die neue Woche beginnt heiter bis sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad, in Hochlagen um die 20 Grad. Nachts ist es aber noch kühl mit vier bis zehn Grad.

Am Dienstag wird es noch ein bisschen wärmer und auch in der Nacht nicht mehr ganz so frisch. Der Mittwoch kann zwar noch einmal bis zu 26 Grad bringen, abends und in der Nacht zum Donnerstag werden aber westlich des Rheins Schauer und Gewitter erwartet. Die Tiefstwerte in der Nacht sinken nicht mehr unter zehn Grad.