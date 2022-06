Gesundheit : Hoch tritt für neue Regelung bei Organspenden ein

Mainz In den ersten vier Monaten ist die Zahl der Organspender in ganz Deutschland stark zurückgegangen. Jetzt soll von Mainz aus bundesweit eine neue Aufbruchsstimmung ausgehen.

Von dem Aktionstag am Samstag in Mainz solle eine Aufbruchsstimmung ausgehen, damit sich jeder und jede persönlich für die Organspende entscheide und auch dokumentiere. Bei offenen Fragen seien die DSO ebenso wie die Hausärzte gute Ansprechpartner, sagte Hoch. Der von Patientenverbänden und Betroffenen ins Leben gerufene Tag der Organspende wird zum 40. Mal begangen.

Der „Tag der Organspende“ steht unter dem Motto „Zeit, Zeichen zu setzen“. Die Veranstaltungen in Mainz beginnen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Quintin. Geplant sind außerdem eine Ausstellung und Themenzelte auf dem Gutenbergplatz. Organempfänger wollen Plakate hochhalten, auf denen die Zahl der Lebensjahre steht, die sie seit ihrer Transplantation gewonnen haben. In der Nacht sollen Gebäude angeleuchtet werden.

Zu Beginn dieses Jahres gab es einen unerwarteten Einbruch der Organspendezahlen in Deutschland wie in Rheinland-Pfalz. Die Zahl von bundesweit 239 Organspendern in den ersten vier Monaten war um 26 Prozent geringer als im gleichen Vorjahreszeitraum, was auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgeführt wird. Die Zahl der Transplantationen im Zeitraum von Januar bis April sank im Jahresvergleich um nahezu 22 Prozent auf 801. Diese Entwicklung sei für die nahezu 9000 Patienten auf den Wartelisten für Spenderorgane äußerst dramatisch, erklärte das Gesundheitsministerium.