Gesundheitsminister Hoch stellt Investitionen für Kliniken vor

Krankenhaus-Neubauten in Idar-Oberstein und der Südpfalz, die Erweiterung mehrerer psychiatrischer Einrichtungen - sowie mehr Radiologie, Endoskopie und Geburtshilfen: Das sind die Förderschwerpunkte des Krankenhaus-Investitionsprogramms 2024 der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Rund 145,5 Millionen Euro sollen insgesamt ausgegeben werden, etwa 3,5 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz sagte. Nach Ansicht der Krankenhausgesellschaft ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Landesverband der Ersatzkrankenkassen sieht auch noch keine auskömmliche Finanzierung.