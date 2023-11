Landtag Hoch froh über Dialog zwischen Religionsgemeinschaften

Er sei froh, dass es diesen Dialog gebe, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Landtag in Mainz. Die vier islamischen Verbände, mit denen auch über einen grundlegenden Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz verhandelt wird, hätten sich auch zu den Geschehnissen in Nahost verhalten, sie stünden an der Seite der Zivilbevölkerung.