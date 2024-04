Film „Hiwwe wie Driwwe 2“ zeigt Verhältnis zu USA

Saumagen made in the USA: Vor der US-Präsidentenwahl im November wirft ein Film augenzwinkernd ein Schlaglicht auf das Verhältnis zwischen Amerika und Rheinland-Pfalz. „Hiwwe wie Driwwe 2“ ist die Fortsetzung des gleichnamigen Dokumentarfilms, in dem der in Pennsylvania aufgewachsene Douglas Madenford 2019 auf Spurensuche durch seine Heimat und durch die Pfalz ging. Es war ein Publikumserfolg. Jetzt kommt Teil 2 - bundesweiter Kinostart ist der 25. April.