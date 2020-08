Hitziger Schlagabtausch im Landtag über Rolle der Polizei

Mainz Bei der Diskussion über die Rolle der Polizei haben sich Grüne und AfD am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag gegenseitig scharf attackiert. Im Verlauf der Debatte nannte AfD-Fraktionschef Uwe Junge die Grünen-Abgeordnete Pia Schellhammer eine „Linksextremistin“, was heftige Reaktionen provozierte.

Die AfD erklärte, Schellhammer habe zuvor die AfD als rechtsextremistisch bezeichnet. Schmitt kündigte an, der Ältestenrat werde sich damit befassen. Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun bezeichnete den Angriff auf Schellhammer als „Verleumdung“. Und fügte hinzu: „Wir stehen natürlich hinter der Polizei.“ Genau dies hatte die AfD zuvor in Zweifel gestellt.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte an, die Vorwürfe gegen die Polizei im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften am Rande einer Kundgebung vor knapp zwei Wochen in Ingelheim aufzuklären. „Sollte es bei Einsätzen zu Fehlern gekommen sein, werden diese Fehler untersucht.“ Es gebe aber keine Ansätze eines strukturellen Rassismus in der rheinland-pfälzischen Polizei.