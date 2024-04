Migration Hitzige Debatte über Ausländerkriminalität im Landtag

Über den Anstieg der Kriminalität von Menschen ohne deutschen Pass hat es im rheinland-pfälzischen Landtag eine hitzige Debatte gegeben. Die CDU-Fraktion forderte am Donnerstag im Parlament in Mainz, Transparenz zu schaffen und nichts zu tabuisieren. Abgeordnete der Ampel-Regierungsfraktionen warnten in der Diskussion davor, Ängste und Ressentiments in der Bevölkerung zu schüren. Es gebe bei den Tätern einen klaren Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Armut, Kriegs- sowie Gewalterfahrungen und Kriminalität.