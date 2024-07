Deutscher Wetterdienst Hitzewarnung und Unwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Aber das sonnenreiche Wetter wird im Laufe des Tages von immer mehr Wolken verdrängt. Am Nachmittag entladen sich die hohen Temperaturen in Starkregen, Hagel, Gewittern und Sturmböen. In der Nacht kühlen die Temperaturen bei regnerischem Wetter auf Tiefstwerte von 14 bis 20 Grad ab.