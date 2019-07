Hitzerekord auch in Luxemburg: 40,8 Grad in Steinsel

Die untergehende Sonne an einem heißen Sommertag. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Luxemburg Auch in Luxemburg hat es am Donnerstag einen neuen Temperaturrekord gegeben: In Steinsel wurden 40,8 Grad Celsius gemessen, wie das luxemburgische Landwirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Das sei die höchste Temperatur, die seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1838 in Luxemburg gemessen worden sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa