Hitze und viel Sonne am Wochenende

Offenbach Blauer Himmel und Hitze am Wochenende: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird am Wochenende sehr sommerlich. Über 30 Grad warm soll es werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

