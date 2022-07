Wetter : Hitze und Sonne-Wolken-Mix in Rheinland-Pfalz und Saarland

Hitze und Sonne-Wolken-Mix in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird heißes Wetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen bei 29 bis 34 Grad und im Bergland bei 26 bis 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Norden sind demnach zeitweise auch einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen in Großstädten lediglich auf etwa 20 Grad ab, außerhalb davon auf 17 bis 14 Grad und in der Eifel auf 11 Grad.