Hitze liegt in den letzten Zügen: Am Donnerstag etwas kühler

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach Die spätsommerliche Hitze liegt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den letzten Zügen - etwas Abkühlung ist in Sicht. Nach mehreren heißen Tagen gehen die Temperaturen am Donnerstag um einige Grad zurück, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Dienstag mitteilte.

