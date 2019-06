Hitze in Rheinland-Pfalz und Saarland: Rekordmarke

Offenbach Am heutigen Mittwoch sollten sich die Rheinland-Pfälzer und Saarländer gut mit Sonnencreme und -hut schützen und mittags am besten gleich gar nicht vor die Tür gehen. Denn es soll bis zu 39 Grad heiß werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Wert von 38,5 Grad wurde damals am 27. Juni im baden-württembergischen Bühlertal gemessen - seit Beginn der Aufzeichnungen 1881 war es in dem Monat laut DWD nie heißer. Am Mittwoch kann es die 39 Grad laut DWD an der Mosel und an der Saar sowie zwischen Vorderpfalz und Rheinhessen geben. Ansonsten soll es 33 bis 37 Grad heiß werden. Der Mittwoch ist damit der vorläufige Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle.